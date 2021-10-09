

وتدين إيرلندا بهذا الفوز إلى ثنائية مهاجم وست بروميتش الإنكليزي كالوم روبنسون (7 و39)، قبل أن يضيف شيدوزي أوغبيني الثالث (90).



وسبق للمنتخبين أن تعادلا 1-1 في الجولة الأولى في دبلن في الرابع من أيلول/سبتمبر الماضي.



وهذه هي الخسارة الخامسة لأذربيجان التي تحتل المركز الأخير مع نقطة واحدة في المجموعة الأولى، فيما تحتل إيرلندا المركز الرابع ما قبل الأخير مع خمس نقاط.



وتتصدر البرتغال هذه المجموعة مع 13 نقطة من خمس مباريات، غير أنّها لا تنافس في الجولة الحالية إذ تخوض مباراة مع قطر مضيفة المونديال.



وستكون الفرصة سانحة أمام صربيا الثانية مع 11 نقطة، لخطف الصدارة مؤقتاً من البرتغال، حينما تواجه لوكسمبورغ (الثالثة برصيد 6 نقاط) في وقت لاحق السبت.