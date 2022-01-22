رفيق حليش يتحدث عن صعوبة مواجهة الجزائر ضد الكاميرون في الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS January 22, 2022 18:41 2:09 دقيقة تحدث نجم الجزائر السابق رفيق حليش عن صعوبة مواجهة محاربي الصحراء لمنتخب الكاميرون في الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات منتخب الجزائر رفيق حليش تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:31 دقيقة الطرابلسي يتحدث عن حظوظ تونس ضد نجيريا وضد مالي 3:03 دقيقة رسالة من أبو تريكة لمنتخب مصر والجماهير العربية 2:09 دقيقة حليش يتحدث عن صعوبة مواجهة الجزائر ضد الكاميرون 2:36 دقيقة مانشستر يونايتد يقتنص فوزاً مهماً من وست هام 1:05 دقيقة الوكرة يحقق فوزاً عريضاً على الدحيل 6:21 دقيقة مواجهات متوازنة في الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية 0:28 دقيقة أستون فيلا يعود بالفوز من أرض إيفرتون 0:36 دقيقة 12 إصابة بفيروس كورونا ضمن صفوف منتخب جزر القمر 0:30 دقيقة مانشستر سيتي من أجل تعزيز صدارته 2:41 دقيقة مواجهات من العيار الثقيل في ثمن نهائي الـ"كان"