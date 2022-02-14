وتستضيف إيطاليا مقدونيا الشمالية في الدور نصف النهائي من الملحق في باليرمو في 24 آذار/مارس المقبل، لكن رابطة الدوري برمجت مرحلة كاملة قبل أربعة أيام فقط من تلك المباراة، ما يترك للمدرب روبرتو مانشيني وقتاً ضيقاً للاستعداد.

كما أن الأندية الإيطالية المشاركة في المسابقات القارية قد تخوض مواجهات أوروبية قبل أيام قليلة من مباريات الدوري في نهاية الأسبوع.

وقال غرافينا في حديث لإذاعة "راي راديو 1" إنه "علينا التأهل، ونحن في وضع يسمح لنا بذلك حتى لو جعلنا الأمور أكثر صعوبة على أنفسنا".

وأضاف "نأمل أن تمنح رابطة الدوري مانشيني بضعة أيام أخرى، ونحن نعمل على ذلك".

وفشلت إيطاليا في حسم تأهلها إلى كأس العالم المقبلة، بعدما وضعت نفسها في هذا الموقف إثر اكتفائها في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في التصفيات الأوروبية بالتعادل السلبي على أرض إيرلندا الشمالية، ما سمح لسويسرا بخطف البطاقة بفوزها على بلغاريا 4-صفر.

وغاب المنتخب الإيطالي عن المونديال الأخير الذي أقيم عام 2018 في روسيا بعد خسارته الملحق القاري أمام السويد، ما أبعده عن العرس العالمي للمرة الأولى منذ 60 عاماً، وتحديداً منذ 1958.

وفي حال فوز إيطاليا على مقدونيا الشمالية، فإنها ستواجه البرتغال أو تركيا في 29 آذار/مارس لخطف بطاقة التأهل إلى مونديال قطر.

