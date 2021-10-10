دربي مرتقب بين الأرجنتين وأورغواي من قبل beIN SPORTS October 10, 2021 14:34 3:02 دقيقة يستضيف منتخب الأرجنتين جاره منتخب أوروغواي في دربي ريو دي لابلاتا وذلك لحساب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية منتخب الأرجنتين منتخب أوروغواي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة سانتوش يشدد على أهمية إشراك رونالدو في المباريات 3:02 دقيقة دربي مرتقب بين الأرجنتين وأورغواي 1:33 دقيقة البرازيل على أعتاب التأهل إلى مونديال قطر 1:10 دقيقة لوريس: المنتخب الفرنسي استعد بشكل جيد للفوز باللقب 2:40 دقيقة مشاهدة مباراة إسبانيا وفرنسا – بث مباشر اليوم 1:09 دقيقة همام الأمين: نأمل أن نكون أفضل في المباراة القادمة 1:04 دقيقة طارق سلمان يعتذر من جماهير العنابي 4:47 دقيقة إنكلترا تنتصر بالخمسة على أندورا وتدنو من التأهل 3:47 دقيقة سويسرا تعود إلى سكة الانتصارات 0:43 دقيقة الدنمارك دون هزيمة في تصفيات المونديال