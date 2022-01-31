داني ألفيس يحلم بالتتويج بكأس العالم من قبل beIN SPORTS January 31, 2022 13:42 1:09 دقيقة قال داني ألفيس لاعب المنتخب البرازيلي إنه يدرك اقتراب نهاية مسيرته الكروية، مشيراً إلى أنه يسعى لاستغلال الفرصة الحالية للتتويج بلقب كأس العالم، معتبراً ذلك فرصة تأتي مرة واحدة في العمر. مقابلات تقارير إخبارية داني ألفيس منتخب البرازيل -آخر الفيديوهات 0:23 دقيقة آخر أخبار الميركاتو الشتوي... 2:02 دقيقة أوباميانغ يصل برشلونة 1:09 دقيقة داني ألفيس يحلم بالتتويج بكأس العالم 0:51 دقيقة فالكاو يحث الجماهير الكولومبية على مساندة المنتخب 1:22 دقيقة الجماهير المغربية تضع لومها على المدرب خليلوزيتش 0:35 دقيقة سايس يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة 1:22 دقيقة الجماهير المصرية سعيدة بالوصول لنصف النهائي 1:00 دقيقة محمد صبحي: تركيزنا عالٍ وهدفنا لقب البطولة 0:42 دقيقة كندا تقترب من التأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا