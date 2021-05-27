خليلودزيتش مدرب المنتخب المغربي يوجّه الدعوة لـ26 لاعباً من قبل beIN SPORTS May 27, 2021 20:46 0:45 دقيقة استدعى وحيد خليلودزيتش، مدرب منتخب المغرب، قائمة من 26 لاعباً لخوض معسكر إعدادي للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية المغرب وحيد خليلودزيتش المنتخب المغربي كأس العالم FIFA قطر 2022™ تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 3:35 دقيقة قمّة مرتقبة بين الأهلي ونهضة بركان 1:02 دقيقة هكذا تفاعلت الجماهير مع خبر مغادرة زيدان! 0:45 دقيقة 26 لاعباً في لائحة المنتخب المغربي 5:55 دقيقة آخر المستجدات بشأن عودة أليغري لتدريب يوفنتوس 0:36 دقيقة إنتر يتفق مع سيموني إنزاغي ولاتسيو يؤكد رحيله 7:48 دقيقة أبرز ردود الأفعال بعد مغادرة زيدان لريال مدريد 2:30 دقيقة تباين آراء الصحفيين بشأن رحيل زيدان عن ريال مديد 0:39 دقيقة الإيطالي بيتيول يفوز بالمرحلة 18 من طواف إيطاليا 0:29 دقيقة تومي بول إلى نصف نهائي دورة بارما 0:27 دقيقة دجوكوفيتش إلى نصف نهائي دورة بلغراد