📍 INFORMACIÓN IMPORTANTE | Parte médico Selección Chilena



🔗 https://t.co/QPjxc3IvKM pic.twitter.com/YT7H6hHRn4 — Selección Chilena (@LaRoja) June 1, 2021



وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمنتخب الاثنين "أكد الفريق الطبي للمنتخب التشيلي أنه بناءً على طلب اللاعب أرتورو فيدال، تم الإعلان عن تشخيص إصابته بفيروس كوفيد".

وسبق للفريق الطبي أن أفاد بأن لاعب برشلونة الاسباني ويوفونتوس الايطالي السابق لم يتدرب وتم فصله عن بقية الفريق لإصابته "بالحمى بسبب التهاب جاف في اللوزتين".

لكن بيانًا جديدًا أشار إلى أن لاعب خط الوسط "نُقل إلى المستشفى وعُزل عن المجموعة لأكثر من 72 ساعة (...) بسبب التهاب حاد في اللوزتين"، علمًا أن فحوصات الكشف عن كوفيد في الأيام الثلاثة الأخيرة جاءت سلبية.

سيغيب بالتالي فيدال (34 عامًا) الذي تلقى اللقاح المضاد للفيروس مع باقي زملائه في المنتخب الجمعة الماضي، عن المباراة المرتقبة ضد الأرجنتين في أرض الاخيرة الخميس في سانتياغو دل إيسترو ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وعن المواجهة الاخرى الاسبوع المقبل ضد ضيفته بوليفيا في العاصمة التشيلية سانتياغو.

تسجل تشيلي قرابة ستة آلاف اصابة يوميًا بفيروس كورونا في وقت يعاني القطاع الطبي لاحتواء الوباء الذي اودى بحياة نحو 29 ألف شخص في البلاد من أصل مليون و300 الف اصابة.