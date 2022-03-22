حصة تدريبية لتشيلي استعداداً لمباراة البرازيل من قبل beIN SPORTS March 22, 2022 15:18 0:55 دقيقة أجرى المنتخب التشيلي حصة تدريبية استعداداً للقاء نظيره البرازيلي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية منتخب البرازيل منتخب تشيلي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة مارتينيز يغيب عن الأرجنتين بسبب فيروس كورونا 0:45 دقيقة أنباء عن اعتزام الـ"يونايتد" التعاقد مع ياسين بونو 3:15 دقيقة وجه مُغاير لبرشلونة مع تشافي 1:42 دقيقة التفاؤل يسود معسكر المنتخب التونسي قبل ملاقاة مالي 0:55 دقيقة موعد مباراة سيتي وليفربول يثير انتقادات الجماهير 0:55 دقيقة حصة تدريبية لتشيلي استعداداً لمباراة البرازيل 0:54 دقيقة المنتخب البرازيلي يخوض مرانه الأول قبل لقاء تشيلي 0:35 دقيقة المنتخب البرتغالي يستعد لمواجهة تركيا 1:14 دقيقة منتخب فرنسا يستعد لمواجهة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا 1:00 دقيقة غانا تعلن قائمتها لمواجهة نيجيريا في الدور الحاسم