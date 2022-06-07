وفاز المنتخب الأسترالي على نظيره الإماراتي 2-1 في مباراة الملحق الآسيوي التي أقيمت الثلاثاء في قطر، ليضرب موعداً مع منتخب بيرو في 13 يونيو الحالي من أجل حجز بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

