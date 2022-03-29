ونجح "نسور قرطاج" في قيادة المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "حمادي العقربي" في رادس ضمن إياب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى المونديال، إلى بر الأمان لتتأهل تونس إلى نهائيات المونديال للمرة السادسة في تاريخها.
وكان موسى سيساكو لاعب مالي سجّل بالخطأ هدف الفوز لتونس في مباراة الذهاب.
تونس تطيح بمالي وتتأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™
ونجح "نسور قرطاج" في قيادة المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "حمادي العقربي" في رادس ضمن إياب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى المونديال، إلى بر الأمان لتتأهل تونس إلى نهائيات المونديال للمرة السادسة في تاريخها.
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