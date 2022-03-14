تن هاغ يدعو لتصفية الأجواء في المنتخب المغربي من قبل beIN SPORTS March 14, 2022 21:46 0:44 دقيقة أكد إريك تن هاغ مدرب أياكس لمراسل beIN SPORTS أن ما يحدث بين حكيم زياش ونصير مزراوي وبين إدارة المنتخب المغربي هي مشكلة يجب على جميع الأطراف حلها لأن عكس ذلك سيكون خسارة للجميع. تصفيات كأس العالم حكيم زياش المنتخب المغربي نصير مزراوي -آخر الفيديوهات 3:51 دقيقة ريال مدريد يضرب مايوركا بثلاثية ويعزز صدارته 4:10 دقيقة كريستال بالاس يُسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل 0:44 دقيقة تن هاغ يدعو لتصفية الأجواء في المنتخب المغربي 1:03 دقيقة رابطة الدوري الإسباني تقلص السقف الإنفاقي لبرشلونة 3:16 دقيقة غلطة سراي يحسم ديربي إسطنبول ويهزم بشيكتاش 1:01 دقيقة الدحيل يصعد إلى نهائي كأس أمير دولة قطر 0:28 دقيقة بيراميدز يعلن إصابة رمضان صبحي 0:47 دقيقة منتخب صربيا بديلاً لروسيا في نهائيات كأس ديفيس 0:51 دقيقة إدارة الدحيل تستجيب لرغبة كاسترو في إنهاء تعاقده 1:05 دقيقة الغرافة يبلغ نهائي كأس أمير دولة قطر