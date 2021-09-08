وسجل نجم توتنهام، هاري كاين هدف السبق لمنتخب الأسود الثلاثة في الدقيقة 72 ثم أدرك داميان سيمانسكي التعادل في الدقيقة 90+2.

ويحتل المنتخب الإنكليزي صدارة المجموعة بـ16 نقطة فيما تراجع المنتخب البولندي إلى المركز الثالث (11 نقطة) وخطف منه المنتخب الألباني الوصافة بـ12 نقطة بعد فوزه الكبير على سان مارينو 5-صفر.

وفي ذات المجموعة، انتصر منتخب المجر، الرابع بـ10 نقاط، على أندورا 2-1.



مباراة إنكلترا وبولندا - الأحداث والتفاصيل

نهاية المباراة بالتعادل 1-1 بين بولندا وإنكلترا

دق 90 + 2: المنتخب البولندي يدرك التعادل برأسية مميزة من اللاعب داميان سيمانسكي

دق 81: بيكفورد كاد أن يعيد بولندا لأجواء المواجهة بعد أن حاول ارجاع الكرة للعب لتصطدم باللاعب كارول سويدرسكي واتجهت نحو المرمى لكن حارس إيفرتون أنقذ الموقف بصعوبة بالغة.

دق 72: تسديدة صاروخية من هاري كاين تغير النتيجة في الملعب الوطني في وارسو (1-صفر)

دق 71: تصويبة ليفاندوفسكي لم تزعج حارس منتخب الأسود الثلاثة.

منذ بداية الشوط الثاني، والمنتخب الإنكليزي ماسك بزمام الأمور (65)

دق 61: رأسية ماغواير على القائم لكن الحكم أعلن تسلل على ستيرلينغ الذي حاول إكمال الهجمة

دق 53: تسديدة كالفين فيليبس كانت ضعيفة وسهلة للحارس تشيزني

دق 47: جاك غريليش اقترب من افتتاح التسجيل وكرته مرت بجانب الخشبات الثلاثة.

عودة المباراة في شوطها الثاني

توترت قليلاً الأمور بعد اعلان الحكم عن نهاية الشوط الأول بين هاري ماغواير وكميل كليك ليقوم الألماني دانيال سيبرت بإنذارهما بالبطاقة الصفراء.

نهاية الفترة الأولى بالتعادل السلبي.

مباراة مجنونة بأداء خرافي بين المنتخبين والتعادل السلبي لا يزال سيد الموقف (الدقيقة 35).

دق 30: ليفاندوفسكي "المقاتل" في المراوغة والتمرير وانهاء الهجمة... الحارس بيكفورد أحبط إبداع مهاجم بايرن ميونيخ.

المنتخب الإنكليزي (21) الأخطر في هذه الفترة من خلال الاختراقات السريعة لرحيم ستيرلينغ والبحث المتواصل على هاري كاين.

دق 19: تصويبة ماونت (إنكلترا) كانت دون عنوان

المنتخب الإنكليزي (الدقيقة 12) يحاول الخروج من مناطقه لكسر الضغط والحماسة الكبيرة التي يلعب بها المنتخب البولندي.

المنتخب البولندي يحاول الوصول إلى شباك جوردان بيكفورد منذ بداية المواجهة

دق 5: ضغط كبير من رفاق روبرت ليفاندوفسكي على حصون المنتخب الإنكليزي

بداية المواجهة على أرضية الملعب الوطني في وارسو بقيادة الحكم الألماني دانيال سيبرت.

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