على ملعب ديل بيسينتيناريو في سان خوان الأرجنتينية؛ أضاع فينيسيوس فرصة خطيرة جداً في الشوط الأول عندما سدد بجانب القائم بعد انفراده بالحارس مارتينييز في الدقيقة 17، وفي الشوط الثاني أصاب متوسط ميدان مانشستر يونايتد فريد العارضة بكرة قوية.

واتسم اللقاء الذي غاب عنه نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار، بالندية والقتال والاندفاع البدني.

ولم يظهر النجم الأسطوري ليونيل ميسي بالمستوى المطلوب رغم أنه شارك أساسياً وسدد كرة أرضية قوية جداً في الدقيقة 90، لكن حارس مرمى ليفربول الإنكليزي إليسون تصدى لها باقتدار.

وبهذه النتيجة رفعت البرازيل المتأهلة قبل هذه الجولة رصيدها إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب بينما أصبح رصيد الأرجنتين 29 نقطة، واستمر المنتخبان بدون خسارة في هذه التصفيات. وبهذه النتيجة ضمنت الأرجنتين وصولها إلى الملحق على الأقل.

وكانت مباراة الذهاب بين المنتخبين في التصفيات قد توقفت بعد عدة دقائق من صافرة البداية على خلفية دخول السلطات الصحية البرازيلية إلى الملعب في محاولة لإخراج بعض لاعبي الأرجنتين بسبب عدم امتثالهم للحجر الصحي والإجراءات المتبعة لمحاربة فيروس كورونا.

ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مصير هذه المباراة حتى الآن.



