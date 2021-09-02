وخطا منتخب "الأسود الثلاثة" خطوة مهمة نحو التأهل المباشر إلى العرس الكروي بعدما عزّز صدارته بالعلامة الكاملة مع 12 نقطة من 4 مباريات، متقدماً بفارق 5 نقاط عن بولندا الثانية التي سحقت بدورها ألبانيا 4-1، فيما تجمد رصيد المجر عند 7 نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة ذاتها حققت أندورا فوزها الأوّل في التصفيات على حساب سان مارينو 2-صفر ورفعت رصيدها في المركز الخامس إلى 3 نقاط.

على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست، سعت إنكلترا لمتابعة مشوارها من دون أي عثرة، مع 13 هدفاً لصالحها وهدف في شباكها (أمام بولندا)، حيث يهيمن رجال المدرب غاريث ساوثغيت على المجموعة.

وتعرضت المجر لخسارتها الأولى في التصفيات الحالية.

انتهى الشوط الأوّل بتعادل سلبي مخيب للآمال للمنتخب الإنكليزي الذي كان الأكثر نشاطاً وأهدر عدة فرص أبرزها لمهاجمه هاري كاين، الذي افتتح الشوط الثاني إثر تمريرة من كايل ووكر بتسديدة من داخل المنطقة صدها الحارس بيتر غولاتشي (50).

ووجد المنتخب الإنكليزي الفرصة المناسبة لافتتاح التسجيل، فبعد لعبة مشتركة بدأها جاك غريليش إلى مايسون ماونت ومنه عرضية داخل المنطقة إلى رحيم سترلينغ ليسدد بقدمه اليمنى كرة استقرت في الشباك (55).

وسرعان ما ترك كاين بصماته التهديفية بعد رأسية من نقطة الجزاء إثر عرضية من الهداف سترلينغ الذي تحول إلى ممرر للكرات الحاسمة (63).

ولم يكد الدفاع المجري يستفيق من الضربة الثانية حتى تلقى الثالثة بعد ركلة ركنية نفذها لوك شو وتابعها هاري ماغواير رأسية بعدما ارتقى عالياً (69).

وتواصل مسلسل ضياع الأهداف مقابل تألق الحارس غولاتشي ليتصدى لسترلينغ وكاين، قبل أن يرتكب حارس لايبزيغ خطأ في تقدير تسديدة من خارج المنطقة لديكلان رايس بعد فاصل مهاري من جاك غريليش، لتصطدم الكرة بيده وتهز الشباك (87).