ودعمت روابط دوريات إنكليزية، إسبانية، إيطالية وبرتغالية حقوق أنديتها بعدم تسريح لاعبيها إلى دول يرتفع فيها تفشي فيروس كورونا.

وهذا يعني أن تيتي مهدد بخسارة 15 من 25 لاعبا ضمن تشكيلته التي تبدو في طريقها للتأهل إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

إثنان من بين اللاعبين التسعة الذين استدعاهم تيتي يحترفان في إحدى الدوريات الأربعة: المهاجم فينيسيوس (ريال مدريد الإسباني) ولاعب الوسط ماتيوس نونيش (سبورتينغ البرتغالي).

وقال جونينيو باوليستا منسق المنتخب الوطني في بيان إن الاتحاد البرازيلي "لا يستبعد أي لاعب عن مباريات سبتمبر. لكن نظرا لعدم اليقين بشأن توفر لاعبين، خصوصا من بريطانيا، وفي ظل غياب قرار حاسم، تقرّر استدعاء مزيد من اللاعبين للائحة الأصلية".

تابع "تبدأ استعداداتنا في غضون ثلاثة أيام. نكرّر: التصفيات بالنسبة لنا بمثابة كأس العالم، ولهذا السبب لا يمكننا الانتظار كثيرا" لمعرفة هوية اللاعبين المتاحين.

وتحقق البرازيل بداية كاسحة في التصفيات، بعد فوزها 6 مرات من أصل 6 مباريات، لتبتعد عن الأرجنتين الثانية 6 نقاط، علما بأن أول أربعة منتخبات من أصل عشرة تتأهل مباشرة إلى النهائيات المقررة نهاية العام المقبل في قطر التي تستضيف المونديال للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

من بين اللاعبين التسعة المستدعين لمواجهة تشيلي في 2 أيلول/سبتمبر ومواجهة القمة مع الأرجنتين في التاسع منه، يبرز اسم المهاجم المخضرم هالك.

وتواجه البرازيل، بطلة العالم خمس مرات (رقم قياسي)، خطر خسارة لاعبين رئيسيين خصوصا من الدوري الإنكليزي أمثال أليسون، روبرتو فيرمينو (ليفربول)، إيدرسون وغابريال جيسوس (مانشستر سيتي) تياغو سيلفا (تشيلسي) وفريد (مانشستر يونايتد).

لكن من المتوقع أن يشارك النجم الأول للمنتخب نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خصوصا في مواجهة زميله الجديد في الفريق الباريسي الأرجنتيني ليونيل ميسي في ساو باولو.

وقد يجبر اللاعبون الذين يزورون دولا على اللائحة الحمراء على الخضوع لعزل صحي في فندق تختاره الحكومة الإنكليزية لمدة عشرة أيام، ما يحرم فرقهم من جهودهم طوال هذه الفترة بالإضافة إلى المدة التي يغيبون عنها بسبب المشاركة مع بلادهم.

وحث رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو الأربعاء الأندية على "إظهار التضامن" مع المنتخبات الوطنية، دون أن يتطرق لعقوبات ممكنة لمن يرفض تحرير لاعبيه.



- الإضافات البرازيلية:

حراسة المرمى: إيفرسون (أتلتيكو مينيرو)، سانتوس (أتلتيكو)

دفاع: ميراندا (ساو باولو)

وسط: إيدينيلسون (إنترناسيونال)، جيرسون (مرسيليا الفرنسي)، ماتيوس نونيش (سبورتينغ البرتغالي)

هجوم: هالك (أتلتيكو مينيرو)، مالكوم (زينيت الروسي)، فينيسيوس (ريال مدريد الإسباني).