وافتتحت إسبانيا التسجيل عبر ألفارو موراتا (33)، وأدركت اليونان التعادل عن طريق أناستاسيوس باكاسيتاس (57 من ركلة جزاء).

وبالتالي بات المنتخب الإسباني في المركز الثالث للمجموعة الثانية خلف اليونان في المركز الثاني، فيما باتت السويد في الصدارة بعد فوزها على جورجيا بهدف نظيف من توقيع فيكتور كلايسون (35).

وشهد الشوط الأول سيطرة من منتخب "لاروخا"، وكاد أن يفتتح التسجيل في أكثر من مناسبة، غير أن محاولاته لم تكلل بالنجاح حتى الدقيقة 33، بعدما أرسل كوكي بينية متقنة إلى موراتا داخل منطقة الجزاء، فاستلمها بصدره وانفرد بالحارس اليوناني وسددها مباشرة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا بهدف دون رد.

وأجرى إنريكي التبديل الأول لإسبانيا بين شوطي المباراة، بإخراج المدافع سيرخيو راموس (34 عاماً) العائد للتو من جراحة في ركبته اليسرى.

وعلى عكس مجريات المباراة في الشوط الثاني والاستحواذ الإسباني، تحصل المنتخب اليوناني على ركلة جزاء في الدقيقة 55، نفذها باكاسيتاس بنجاح (57).

وحاول المدرب لويس إنريكي استدراك الوضع بعدد من التبديلات، لكن الرياح لم تجر بما تشتهي سفنه، مع إهدار فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 75، بعدما تبادل موراتا الكرة مع جوزيه غايا، ليرسل الأخير عرضية أرضية لميكيل أويارزابال أمام المرمى الخالي، لكن الكرة خدعته بغرابة ومرت أسفل قدمه.