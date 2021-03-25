خطا المنتخب الألماني أولى خطواته لنزع وصمة خسارته التاريخية أمام إسبانيا بسداسية نظيفة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بدكّ شباك نظيره الأيسلندي 3-0 الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة العاشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وسجل أهداف المانشافت كل من ليون غوريتسكا (3)، كاي هافيرتس (7)، وإيلكاي غوندوغان (56).

وضمن ذات المجموعة، حققت رومانيا فوزاً عسيراً على مقدونيا الشمالية 3-2 في حين غنمت أرمينيا النقاط الثلاث من مواجهة مضيفتها ليشتنشتاين (1-0).

وبعد هذه المباراة في دويسبرغ، يحل المنتخب الألماني ضيفاً على رومانيا الأحد، قبل ثلاثة أيام من مواجهة مقدونيا الشمالية في دويسبرغ مجدداً.

ويحتاج المدرب يواكيم لوف الذي سيترك منصبه في نهاية كأس أوروبا الصيف المقبل، إلى تحقيق انتصارات مقنعة أمام منتخبات في متناول فريقه لاستعادة ثقة الجماهير الألمانية بعد أقسى خسارة له منذ عام 1931 عندما سقط إمام إسبانيا بسداسية نظيفة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وافتتح غوريتسكا نجم بايرن ميونيخ الألماني التسجيل للألمان، بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت إلى يسار الحارس (3).

وما هي إلا أربع دقائق، حتى ضاعف نجم تشيلسي هافيرتس النتيجة للمانشافت بالطريقة نفسها بعد لعبة تمريرات رائعة (7)، لينتهي الشوط الأول بتقدم ألمانيا بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، عزّز غوندوغان النتيجة لمنتخب بلاده بإحرازه الهدف الثالث بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء، عانقت الشباك في الزاوية اليمنى السفلى للحارس.