

وأفاد الاتحاد التشيلي أنّ الظهير بايرون كاستيو لا يحمل الجنسية الاكوادورية، بل ولد في كولومبيا، ليتقدم بشكوى إلى فيفا بشأن "استخدام شهادة ميلاد مزورة وإعلان كاذب عن العمر وجنسية مزورة".

وخاض كاستيو (23 عاماً) مباراتي الذهاب والإياب في التصفيات أمام تشيلي، فانتهت الأولى بالتعادل السلبي في كيتو في 5 أيلول/سبتمبر 2021 والثانية بفوز الإكوادور 2-صفر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته.

واحتلت تشيلي المركز السابع في المجموعة المشتركة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للعرس الكروي في قطر، متأخرة بفارق 7 نقاط عن الإكوادور صاحبة المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المونديال، لترافق البرازيل المتصدرة والأرجنتين والأوروغواي.



في المقابل، تخوض البيرو الخامسة ملحقاً دولياً مع الفائز بين الإمارات وأستراليا في 13 حزيران/يونيو المقبل على استاد أحمد بن علي في قطر.



وفي حال قبل "الفيفا" شكوى اتحاد تشيلي واعلن فوز منتخبه الوطني بالمباراتين، فإن ذلك سيسمح له بحجز مركز مؤهل للنهائيات، علماً أن القرعة أوقعت منتخب الإكوادور في المجموعة الأولى إلى جانب قطر المضيفة والسنغال وهولندا.

قال محامي الاتحاد التشيلي إدواردو كارليتسو لقناة "ناسيونال دي تشيلي" إنّ نظيره الإكوادوري كان يعلم أن كاستيو يحمل شهادة ميلاد كولومبية، وأنه تمّ إرسال الدليل إلى فيفا.

وكتب الاتحاد التشيلي في بيانه: "لا يمكن لعالم كرة القدم أن يغض الطرف عن الكثير من الأدلة" و"لا يمكن قبول ممارسة المخالفات الجسيمة والمتعمدة في تسجيل اللاعبين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسابقة عالمية. يجب أن يكون اللعب النظيف داخل وخارج الملعب".

وبحسب المصدر ذاته، فإنّ "التحقيقات التي أجريت في الإكوادور، ومنها تقرير للمكتب الوطني للأحوال المدنية، أعلى سلطة في هذا البلد، كشفت عن وجود تناقضات في شهادة الميلاد التي قدمها اللاعب".

وأضاف: "لجنة تحقيق من الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم تهدف إلى توضيح المخالفات في ملفات اللاعبين خلصت إلى أن اللاعب هو كولومبي".

غير أنّ اتحاد الإكوادور أصرّ في بيان على أن كاستيو "مسجل حسب الأصول مع السلطة القانونية المختصة" ولديه "جميع الوثائق الوطنية الصالحة".

وبموجب قوانين "الفيفا"، لا يمكن للاعب أن يمثل دولة لا يحمل جنسيتها.

وتزعم شكوى تشيلي أنّ كاستيو ولد في مدينة توماكو الكولومبية في 25 تموز/يوليو 1995، وليس في مدينة بالاياس الإكوادورية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.



بدأ كاستيو مسيرته مع نادي نورتي أميركا، قبل أن ينتقل إلى برشلونة غواياكيل أحد أبرز أندية البلاد.