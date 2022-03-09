وتستقبل مصر السنغال في 25 آذار/مارس الجاري بالقاهرة، قبل أن تحلّ عليها في دكار بعد أربعة ايام، ليتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى كأس العالم.

ونشر الاتحاد المصري أسماء اللاعبين المحترفين تمهيداً لانضمامهم لمعسكر منتخب مصر المقبل في 20 الجاري استعدادا لمواجهة "أسود التيرانغا" الذين هزموا الفراعنة في نهائي كأس أمم إفريقيا في الكاميرون مطلع العام الحالي.

وتضم القائمة محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي)، محمد النني (أرسنال الانكليزي)، عمر مرموش (شتوتغارت الألماني)، محمود حسن "تريزيغيه" (باشاك شهير التركي)، مصطفى محمد (غلطة سراي التركي)، مصطفى فتحي (التعاون السعودي)، أحمد حسن "كوكا" (قونيا سبور التركي)، أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)، وكريم حافظ (مالاتيا سبور التركي).

هذا ويتم الاعلان عن قائمة اللاعبين المحليين في 18 آذار/مارس الجاري، على ان يتم تصفية القائمة النهائية إلى 24 لاعباً قبل خوض المباراتين.

وكانت مصر، المشاركة 3 مرات في تاريخها بكأس العالم (1934 و1990 و2018)، قد خسرت أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية بركلات الترجيح 2-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

