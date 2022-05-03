ترقب في الجزائر لقرار الفيفا في ملف التظلم من قبل beIN SPORTS May 3, 2022 09:03 3:08 دقيقة ترقب الجماهير والأوساط الإعلامية الجزائرية قرارا آخر يتعلق بفصل الفيفا في ملف التظلم الذي تقدم به الاتحاد الجزائري بخصوص التحكيم خلال مباراة الجزائر والكاميرون. الاتحاد الدولي لكرة القدم منتخب الجزائر الاتحاد الجزائري لكرة القدم -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة عمارة: لم يتم الفصل بملف مباراة الجزائر والكاميرون 1:11 دقيقة ماني في مقابلة خاصة مع beIN SPORTS 0:48 دقيقة بايرن يمدد عقد مولر حتى عام 2024 1:04 دقيقة هونيس يؤكد بقاء ليفاندوفسكي مع بايرن 0:37 دقيقة الشكوك تزداد حول مشاركة ألابا أمام مانشستر سيتي 2:45 دقيقة فياريال يطمح لإحداث مفاجأة رغم صعوبة المهمة 3:14 دقيقة ليفربول يسعى لإتمام المهمة وبلوغ المشهد الختامي 2:55 دقيقة صنز يخمد بريق دونتشيتش وهيت يحبط سيكسرز 3:08 دقيقة ترقب في الجزائر لقرار الفيفا في ملف التظلم 4:28 دقيقة مانشستر يونايتد يتجاوز برينتفورد بثلاثية نظيفة