مٌنيت الولايات المتحدة بهزيمتها الأولى على الإطلاق أمام بنما في تصفيات منطقة كونكاكاف المؤهلة الى كأس العالم، وذلك بالخسارة أمامها في بنما سيتي صفر-1 في الجولة الخامسة من الدور الثالث لتصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، ما سمح للمكسيك بانتزاع الصدارة بعد فوزها الكبير على ضيفتها هندوراس 3-صفر الأحد.

ودخلت بنما بقوة على خط الصراع على البطاقات الثلاث المؤهلة مباشرة الى نهائيات مونديال قطر عن منطقة الكونكاكاف بعدما باتت على المسافة ذاتها من الولايات المتحدة في المركز الثالث بثماني نقاط لكل منهما وذلك بفضل هدف رأسي سجله أنيبال غودوي في الدقيقة 54.

واستحقت بنما فوزها الثاني في الدور الثالث الحاسم والأول على الإطلاق على الولايات المتحدة في تصفيات كأس العالم إذ كانت الطرف الأفضل، مستفيدة من قرار المدرب الأميركي غريغ بيرهالتر بالاعتماد على تشكيلة مغايرة تماماً لتلك التي فازت على جامايكا 2-صفر الخميس في أوستن.

وبدأ الأميركيون اللقاء ضد بنما التي تأهلت الى مونديال 2018 على حسابهم، بأربعة لاعبين فقط من الذين خاضوا مباراة جامايكا، فدفعوا الثمن وفتحوا الطريق أمام المكسيك للانفراد بالصدارة بفارق ثلاث نقاط عنهم بعد فوزها الكبير على ضيفتها هندوراس 3-صفر في مباراة أكملتها الأخيرة بعشرة لاعبين.

وبعدما أنهت الشوط الأول متقدمة بهدف فرانسيسكو كوردوفا (18)، استفادت المكسيك من طرد المدافع الهندوراسي ماينور فيغيروا في الدقيقة 50 لكي تحسم النقاط الثلاث وفوزها الثالث (مقابل تعادلين) بإضافة هدفين عبر روخيليو فيونيس موري (76) وهيرفينغ لوسانو (86).

واكتفت كندا بالتعادل السلبي مع مضيفتها جامايكا الأخيرة، لترفع رصيدها الى سبع نقاط في المركز الرابع وبفارق نقطة عن كوستاريكا الخامسة التي عوضت تخلفها في الشوط الأول أمام السلفادور بهدف خايرو هنريكيس (12) وخرجت منتصرة 2-1 بعدما سجلت هدفين في غضون ست دقائق عبر بريان رويس (52) وسيلسو بورغيس (58 من ركلة جزاء).