باكيتا يدرك صعوبة المهمة أمام كولومبيا من قبل beIN SPORTS November 10, 2021 09:53 0:44 دقيقة أكد لوكاس باكيتا لاعب منتخب البرازيل صعوبة المهمة أمام منتخب كولومبيا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ مشيرا إلى أن مواجهة كولومبيا لطالما اتسمت بالندية والتنافسية. تقارير إخبارية منتخب البرازيل لوكاس باكيتا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة العطية يتوج بالمرحلة الرابعة من رالي أبوظبي 0:42 دقيقة مدرّب اليابان يتطلع لحصد النقاط الثلاث أمام فيتنام 0:50 دقيقة معاقبة يوكيتش بالإيقاف مباراة واحدة 1:17 دقيقة أستراليا تواصل استعداداتها لمواجهة السعودية 1:15 دقيقة سيدات الجيش الملكي يخسرن أمام فيهيغا كوينـز 4:08 دقيقة لبنان يستعد بشكل مثالي لمواجهة إيران 0:35 دقيقة ميسي يتمرن مع الأرجنتين بعد تعافيه من الإصابة 0:45 دقيقة المنتخب الأردني يواجه كوسوفو ودياً 1:16 دقيقة زكرياء أبو خلال في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:34 دقيقة موراي يضمن بطاقة العبور لثاني أدوار ستوكهولم