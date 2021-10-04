وكتب هالاند البالغ من العمر 21 عاماً على تويتر "مرحبًا يا رفاق، آسف كوني لست جاهزاً لخوض المباريات مع المنتخب. كنت متلهفاً إلى اللعب. على أي حال، حظاً سعيداً للنرويج".

Hei folkens, kjipt å ikkje bli klar til landskampane. Hadde gleda meg. Uansett, lykke til Norge 💪🏻 — Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 4, 2021



وحرمت الإصابة هالاند من خوض المباريات الثلاث الأخيرة مع فريقه دورتموند، وكان الشك يحوم حول مشاركته في تصفيات كأس العالم.

وقالت طبيبة المنتخب النرويجي أولا ساند في بيان صادر عن الاتحاد "الإصابة بدت وكأنها يمكن علاجها، لكن التحسن كان بطيئاً جداً للأسف".

وأضافت "هناك أيضاً مخاطر حدوث مضاعفات إذا استأنف اللعب بسرعة كبيرة".

وانضم هالاند إلى قائمة كبيرة من الغيابات في صفوف النرويج بسبب الإصابة أبرزهم ألكسندر سورلوث وجوشوا كينغ.

وتلعب النرويج مع تركيا في اسطنبول الجمعة، ثم مونتينيغرو الإثنين المقبل في أوسلو.

وتحتل النروج حالياً المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف خلف هولندا المتصدرة، وبفارق نقطتين أمام تركيا الثالثة.

