تقدم المنتخب الياباني مبكراً عن طريق أو تاناكا (8) قبل أن تدرك أستراليا التعادل بواسطة ايدن هروستيتش (70)، لكن لاعب استراليا عزيز بيهيش سجل هدفا خطأ في مرمى فريقه ليمنح اليابان ثلاث نقاط ثمينة في الدقيقة 85.

وتجمد رصيد أستراليا عند 9 نقاط متقدمة بفارق الاهداف عن السعودية التي تلتقي لاحقاً مع الصين، في حين رفعت اليابان رصيدها الى 6 نقاط في المركز الثالث.

خاضت منتخب الساموراي المباراة وهو يدرك تماما بأن أي نتيجة غير الفوز سيعني امكانية الغياب عن العرس العالمي للمرة الأولى منذ عام 1994.

تفاصيل المباراة

بدأت اليابان المباراة بشكل ضاغط وسنحت لها فرصة افتتاح التسجيل عندما سدد واتارو اندو كرة رأسية خارج الخشبات الثلاث (6). لكن أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل بعد دقيقتين عندما مرر تاكومي مينامينو كرة زاحفة داخل المنطقة تابعها تاناكا داخل الشباك.

وكادت اليابان تضيف الهدف الثاني، لكن يويا اوساكو سدد الكرة بعيداً عن المرمى بعد أن شق طريقه بين أكثر من مدافع استرالي (35).

وكادت أستراليا تدرك التعادل خلافاً لمجريات اللعب عندما سدد آدم تاغارت كرة قوية ارتدت من القائم أواخر الشوط الأول.

وظن المنتخب الاسترالي أنه حصل على ركلة جزاء عندما أعيق هروستيتش داخل المنطقة، لكن الحكم تراجع عن قراره بعد مراجعة الفيديو واحتسب ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة ومنها نجح هروستيتش في ادراك التعادل (70).

ورمى المنتخب الياباني بكل ثقله من أجل إحراز النقاط الثلاث والبقاء في اجواء المنافسة على احدى البطاقتين المؤهلتين مباشرة إلى النهائيات، وكان له ما اراد بالنيران الصديقة عندما حول بيهيش الكرة خطأ داخل مرماه قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.