الهيدوس: "كل الظروف مهيئة للعنابي لتقديم الأفضل" من قبل beIN SPORTS March 23, 2021 17:55 0:59 دقيقة في لقاء حصري مع "beIN SPORTS" قال حسن الهيدوس قائد المنتخب القطري إن كل الظروف مهيئة بالنسبة للمنتخب من أجل تقديم الأفضل في هذه المشاركة التي وصفها بالتاريخية. مقابلات حسن الهيدوس المنتخب القطري تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة خوليت: "مونديال 2022 سيكون الأفضل على الإطلاق" 0:59 دقيقة الهيدوس: "كل الظروف مهيئة للعنابي لتقديم الأفضل" 2:46 دقيقة المنتخب السوداني ينشد الفوز على "ساو تومي" 0:51 دقيقة الإصابة تحرم المنتخب الألماني من خدمات "كروس" 0:53 دقيقة إبراهيموفيتش يعدُ الجماهير السويدية بالتألق 0:50 دقيقة ماركيز يغيب عن الجولتين الافتتاحيتين لبطولة العالم 2:31 دقيقة شعلة الأولمبياد ستنطلق من فوكوشيما 1:51 دقيقة سانشيز يعدد مكاسب مشاركة قطر في التصفيات الأوروبية 0:40 دقيقة تعديلات جديدة على روزنامة الدوري الإنكليزي 8:23 دقيقة أجواء رائعة يعيشها المنتخب القطري في مدينة ديبرتسن