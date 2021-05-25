المنتخب القطري يواصل تحضيراته للاستحقاقات القادمة من قبل beIN SPORTS May 25, 2021 17:20 0:39 دقيقة واصل المنتخب القطري سلسلة تحضيراته للاستحقاقات الكروية القادمة أبرزها التصفيات الآسيوية المُشتركة المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ وكأس آسيا 2023. تقارير إخبارية تصفيات كأس العالم منتخب قطر فيليكس سانشيز -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة المنتخب القطري يواصل تحضيراته للاستحقاقات القادمة 1:31 دقيقة تشيفيرين يكشف عن الخطوط العريضة لـ"الكونفرونس ليغ" 0:53 دقيقة المنتخب الإيطالي يبدأ الاستعداد لبطولة أوروبا 0:33 دقيقة مانشستر يونايتد يصل إلى مدينة غدانسك البولندية 0:59 دقيقة الحارس الفرنسي مينيون يقترب من الانتقال لميلان 0:59 دقيقة مباريات يورو 2020 في ويمبلي ستشهد حضوراً كاملاً 0:59 دقيقة ليفاندوفسكي يتحدث عن طموحات بولندا في يورو 2020 0:42 دقيقة ريال مدريد يمدد عقد لاعبه لوكا مودريتش 3:11 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 3:41 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 38