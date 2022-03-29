العراق التي كانت بحاجة للفوز وانتظار تعثر الإمارات تأخرت بهدف علاء الدالي الذي منح سوريا التقدم بعد مرور ثلاث دقائق فقط على الانطلاقة، قبل أن يعدل أيمن حسين الكفة للعراق بهدف في الدقيقة الحادية والثلاثين، تعادل لم يكن كافياً لأسود الرافدين لبلوغ الملحق الآسيوي.

