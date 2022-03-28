المنتخب الإماراتي أمام الفرصة الأخيرة من قبل beIN SPORTS March 28, 2022 21:50 2:30 دقيقة لقاء يعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة بالنسبة للمنتخب الإماراتي في مشوار التصفيات الآسيوية لمونديال قطر، وذلك عندما يلتقي ضيفة الكوري الجنوبي لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات لمنتخبات المجموعة الأولى. تقارير إخبارية منتخب الإمارات تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:24 دقيقة انطلاق فعاليات بطولة كأس المؤثرين الدوليين 0:27 دقيقة تأهل سهل لمدفيديف إلى ثمن نهائي دورة ميامي 2:30 دقيقة المنتخب الإماراتي أمام الفرصة الأخيرة 0:37 دقيقة المنتخب الإنكليزي يستعد لمواجهة كوت ديفوار ودياً 2:52 دقيقة لبنان يواجه إيران متمسكاً بآماله الضئيلة 0:42 دقيقة السويد تتأهب لموقعة بولندا الحاسمة 0:35 دقيقة اليابان المتأهلة تسعى لانتزاع صدارة مجموعتها 1:50 دقيقة البرتغال تستعد لمواجهة مقدونيا الشمالية 0:30 دقيقة انتهاء مشوار جابر عند ثمن نهائي دورة ميامي 0:34 دقيقة غاريدو وكامبانيولو في الدور الثاني من بطولة قطر