وسجل سيرج غنابري (4) وأنتونيو روديغر (24) ولوروا سانيه (56) وتيمو فيرنر (88) الأهداف.

وهو الفوز الثالث تواليًا لألمانيا بقيادة فليك الذي استلم الإدارة الفنية للمانشافت خلفًا ليواكيم لوف.

وضربت الماكينات الألمانية بقوة في مبارياتها الثلاث الأولى بقيادة مدرب النادي البافاري السابق فليك. فبعدما استهلت المشوار بفوز خجول على ليشتنشتاين 2-صفر، أكرمت وفادة أرمينيا بنصف دزينة قبل أن تسحق أيسلندا برباعية نظيفة.

وعززت ألمانيا موقعها في الصدارة برصيد 15 نقطة.

وتبتعد ألمانيا بفارق أربع نقاط عن مطاردتها المباشرة أرمينيا التي سقطت في فخ التعادل أمام ليشتنشتاين 1-1.

وفي المجموعة ذاتها تعادلت مقدونيا الشمالية مع رومانيا سلبًا.

