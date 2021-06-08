المنتخب الأرجنتيني ضيفاً ثقيلاً على نظيره الكولومبي من قبل beIN SPORTS June 8, 2021 15:22 2:24 دقيقة يحل المنتخب الأرجنتيني ضيفاً على نظيره الكولومبي لحساب الجولة الثامنة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية تصفيات كأس العالم منتخب الأرجنتين -آخر الفيديوهات 3:20 دقيقة اليابان تدرس تطعيم 70 ألف متطوع 1:50 دقيقة الجماهير سعيدة باحتضان باكو لبعض مباريات اليورو 2:56 دقيقة المنتخب البرازيلي يسعى لمواصلة هيمنته على التصفيات 2:24 دقيقة المنتخب الأرجنتيني ضيفاً ثقيلا على نظيره الكولومبي 0:49 دقيقة تأهل تاريخي لزيدانتشيك إلى نصف نهائي رولان غاروس 4:20 دقيقة فرنسا تستقبل بلغاريا قبل بداية مشوارها في اليورو 0:22 دقيقة الإصابة تبعد فان دي بيك عن بطولة أمم أوروبا 0:32 دقيقة مصادر beIN SPORTS: سان جيرمان يتعاقد مع فينالدوم 0:34 دقيقة هيويت رئيسة للاتحاد الإنكليزي ابتداء من يناير 2022 0:34 دقيقة الإصابة تحرم المهاجم البولندي ميليك من النهائيات