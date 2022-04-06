وكان الاتحاد الجزائري اعترض على التحكيم الذي أداره الحكم بكاري غساما في المباراة أمام نظيره الكاميروني ضمن تصفيات كأس العالم وقد تقدم بطعن على خلفية أحداث هذه المواجهة التي انتهت بإقصاء محاربي الصحراء من المونديال ليتم الرد بمناقشة هذا الطعن يوم الخميس في الحادي والعشرين من الشهر الحالي.

