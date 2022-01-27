العراق يبحث عن تجاوز مشاكله أمام منافسه الإيراني January 27, 2022 11:20 3:02 دقيقة يواجه المنتخب العراقي صعوباتٍ كبيرةً في المجموعة الأولى قبل مقابلة مضيفه الإيراني، وذلك بعد أن تأكدت إصابة عدد من لاعبي المنتخب وإدارييه بفيروس كورونا. تقارير إخبارية منتخب العراق منتخب إيران تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:17 دقيقة مباراة معقدة بين الإمارات وسوريا 3:02 دقيقة العراق يبحث عن تجاوز مشاكله أمام منافسه الإيراني 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 1:44 دقيقة الخبير التحكيمي جمال الغندور يعلق على تصدي أبو جبل 4:52 دقيقة غينيا الاستوائية تعبر بنجاح إلى ربع النهائي 2:26 دقيقة ماذا قال أبو جبل للشناوي؟ 0:54 دقيقة "كاف" يستنجد بملعب أحمدو أهيدجو 0:50 دقيقة شفاء الدولي التونسي علي العابدي من فيروس كورونا 3:21 دقيقة لبنان ينهي استعداداته للقاء كوريا الجنوبية 3:26 دقيقة قمة مثيرة تجمع المنتخب العماني بمضيفه السعودي