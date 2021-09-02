وسجل كل من أليكسندر إيزاك (6) وفيكتور كلايسون (57) هدفي السويد فيما سجل كارلوس سولر هدف إسبانيا الوحيد في الدقيقة الخامسة.

وارتقى المنتخب السويدي إلى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط وبفارق نقطتين عن إسبانيا الوصيفة.

وتعتبر النتيجة مفاجئة بعض الشيء بعد المشوار الرائع لكتيبة مدرب إسبانيا لوس أنريكي في كأس أوروبا حيث بلغ فريقه الدور نصف النهائي معتمداً على مزيج من لاعبي الخبرة وعنصر الشباب في صفوف لا روخا.

ويتعين على إسبانيا النهوض من هذه الكبوة عندما تستضيف جورجيا الاحد قبل مواجهة كوسوفو الأربعاء.



وفي ذات المجموعة، انتصر منتخب كوسوفو على مضيفه الجورجي 1-صفر .