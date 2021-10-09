وسجل كل من أندرياس أولسن (23) وسيمون كاير (34 من ركلة جزاء) وكريستيان نورغارد (39) وجواكيم مايهلي (44).

ويحتل المنتخب الدنماركي صدارة المجموعة برصيد 21 نقطة دون هزيمة فيما يأتي المنتخب الإسكتلندي في مركز الوصافة بـ14 نقطة.

وفرض لاعب وسط بولونيا الايطالي سكوف أولسن نفسه نجما للمباراة بافتتاحه التسجيل واصطياده ركلة جزاء وصناعته الهدف الثالث.

ونجحت الدنمارك في ترجمة أفضليتها إلى هدف عندما توغل سكوف أولسن داخل المنطقة وهيأ كرة على طبق من ذهب إلى لاعب وسط توتنهام الإنكليزي بيار-إميل هويبييرغ سددها من مسافة قريبة ارتدت من القائم الأيسر فشتتها المدافع يون جوردان لكنها تهيأت أمام أولسن فسددها زاحفة داخل المرمى (23).

وحصلت الدنمارك على ركلة جزاء عندما مرر سكوف أولسن كرة عرضية داخل المنطقة فلمست يد المدافع دينيس مارانديسي انبرى لها كاير قوية بيمناه في سقف العارضة وعانقت الشباك (34).

وأضاف لاعب وسط برنتفورد الإنكليزي نورغارد الهدف الثالث عندما استغل كرة من ركلة ركنية انبرى لها سكوف أولسن فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (39).

وعزز مدافع أتالانتا الإيطالي ميهيلي بالرابع مستغلاً كرة مرتدة من الحارس كريستيان أفرام بعد انفراد لمهاجم لايبزيغ الألماني يوسف بولسن فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (44).

وأنعشت النمسا آمالها في المنافسة على بطاقة الملحق بفوزها على جزر فارو بهدفين نظيفين سجلهما لاعب وسط لايبزيغ الألماني كونراد لايمر (26) وزميله السابق في الفريق لاعب وسط بايرن ميونيخ حالياً مارسيل سابيتسر (48).