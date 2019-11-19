وسجّل محسن الغساني هدف المباراة الوحيد بعد تمريرة رائعة من زميله محسن جوهر في الدقيقة الثالثة والثلاثين، ليحقق العمانيون انتصارهم الرابع مقابل خسارة واحدة في التصفيات، وبهذا الفوز رفع الأحمر رصيده إلى 12 نقطة وبفارق نقطة عن قطر المتصدرة التي حققت بدورها فوزاً صعباً خارج الديار على أفغانستان بهدف دون مقابل.

