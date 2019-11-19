وسجّل محسن الغساني هدف المباراة الوحيد بعد تمريرة رائعة من زميله محسن جوهر في الدقيقة الثالثة والثلاثين، ليحقق العمانيون انتصارهم الرابع مقابل خسارة واحدة في التصفيات، وبهذا الفوز رفع الأحمر رصيده إلى 12 نقطة وبفارق نقطة عن قطر المتصدرة التي حققت بدورها فوزاً صعباً خارج الديار على أفغانستان بهدف دون مقابل.
التصفيات المزدوجة - عمان تتجاوز الهند بصعوبة
وسجّل محسن الغساني هدف المباراة الوحيد بعد تمريرة رائعة من زميله محسن جوهر في الدقيقة الثالثة والثلاثين، ليحقق العمانيون انتصارهم الرابع مقابل خسارة واحدة في التصفيات، وبهذا الفوز رفع الأحمر رصيده إلى 12 نقطة وبفارق نقطة عن قطر المتصدرة التي حققت بدورها فوزاً صعباً خارج الديار على أفغانستان بهدف دون مقابل.
تقارير إخبارية منتخب عمان لكرة القدم