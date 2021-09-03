بعد سبعة انتصارات، 17 هدفاً وهدفين فقط في مرماهم، حقق رجال المدرب تشيتشي أفضل بداية في تاريخهم خلال التصفيات.

في العاصمة سانتياغو، سجّل إيفرتون ريبيرو هدف الفوز للبرازيل بتسديدة من داخل المنطقة (64).

ورفعت البرازيل رصيدها إلى 21 نقطة من أصل 21 ممكنة، بفارق ست عن الأرجنتين، علماً أن أوّل أربعة منتخبات من المجموعة الموحدة تتأهل مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الخامس مباراة فاصلة.

وافتقد "راقصو السامبا" لنحو 11 لاعباً مُنعوا من قبل أنديتهم عن السفر، بسبب بروتوكول فيروس كورونا الذي يفرض عليهم عزلاً صحياً لمدة عشرة أيام على سبيل المثال في بريطانيا.

غاب الحارس أليسون بيكر (ليفربول)، المدافع تياغو سيلفا (تشيلسي) والمهاجم غابريال جيزوس (مانشستر سيتي)، فيما شارك نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأمام هذه الغيابات، دفع تيتي ببرونو غيمارايش ولاعب ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور الذي لعب على الرواق الأيسر.

وبعدما شاهد تفوق تشيلي في الشوط الأول، دفع مدرب المنتخب البرازيلي بجيرسون القادم الجديد إلى مرسيليا الفرنسي وإيفرتون ريبيرو بدلاً من غيمارايش وفينيسيوس، فتحسنت طريقة اللعب بفضل الضغط العالي.

وبعد تسديدة من نيمار صدها الحارس كلاوديو برافو، ارتدت إلى ريبيرو تابعها مسجلاً هدف الفوز.

