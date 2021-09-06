🔴 توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول…⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/F1UW1fqx8o — EFA.eg (@EFA) September 6, 2021

وذكر الاتحاد المحلي للعبة أنه وفي الاجتماع الطارئ الذي جرى اليوم الاثنين برئاسة أحمد مجاهد تقرر توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة التي قضاها في قيادة الفريق متمنياً لجميع أعضائه التوفيق.

وأضاف: "كما قرر الاتحاد استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وكان منتخب مصر أمس تعادل مع الغابون 1-1 ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

البدري رفض الاستقالة

ورفض البدري تقديم استقالته بناء علي طلب رئيس الاتحاد، مؤكداً أنه لم يفشل في مهمته وحقق النجاح في تنفيذ وتحقيق كل المهام المكلف بها بالتأهل لكأس الأمم الافريقية التي ستقام في كانون الثاني/يناير 2022 بالكاميرون، وتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم.

وقال البدري في تصريحات صحافية إنه تحمل مع جهازه الفني واللاعبين "أخطاء سابقة أضرت بالكرة المصرية ومع ذلك حقق الهدف والمطلوب منه دون أن يتعرض المنتخب لأي خسارة منذ توليه المسؤولية".

وأوكل الاتحاد المصري في 19 أيلول/سبتمبر 2019 إلى البدري، مهمة إعادة بناء المنتخب الوطني، بتعيينه مدرباً للفراعنة خلفا للمكسيكي خافيير أغيري الذي أقيل من منصبه بعد الخروج المفاجئ بشكل مبكر من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر صيف العام ذاته.

ويملك البدري شرطا جزائيا في عقده بمنحه راتب شهرين في حال اقالته، وهو يتقاضى 850 ألف جنيه (نحو 55 ألف دولار) شهريا.

وشهدت الساعات التي سبقت صدور قرار اقالة البدري وجهازه المعاون، اجتماعا بين وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ومجاهد، لبحث مصير المدير الفني لمنتخب مصر، وطالب الأول بضرورة رحيل البدري، وبحث البدائل المقترحة لقيادة المنتخب الأول.

غضب جماهيري

وخلف التعادل مع الغابون حالة رفض جماهيري عام على مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة الى حملة الهجوم على الجهاز الفني واللاعبين من قبل النقاد الرياضيين ومحللي كرة القدم، بسبب الاداء الباهت للمنتخب في مباراتي أنغولا والغابون.

ويملك منتخب مصر 4 نقاط في رصيده من فوز على أنغولا بهدف وحيد في القاهرة، وتعادل مع الغابون 1-1، بفارق نقطة واحدة امام شريكته السابقة في الصدارة جارته ليبيا التي تحل ضيفة على أنغولا الثلاثاء في ختام الجولة الثانية.

وتنتظر مصر مواجهتين قويتين ضد ليبيا في تشرين الأول/أكتوبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة في القاهرة وليبيا.

