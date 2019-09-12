وبحث الاتحاد في اجتماع اليوم "نتائج وتداعيات مشاركة المنتخب الوطني في الجولتين الماضيتين للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023"، واطلع "على تقرير اللجنة الفنية وما تضمنته من توصية بإعفاء الجهاز الفني الكرواتي بقيادة روميو يوزاك".

أضاف "استقر المجلس بعدما اقتنع بما ورد في التقرير بحتمية التغيير والأخذ بتوصية اللجنة الفنية بإعفاء الجهاز التدريبي".

يأتي ذلك بعد الخسارة القاسية للمنتخب أمام ضيفه الأسترالي الثلاثاء بنتيجة صفر-3 في الجولة الثانية لتصفيات المجموعة الثانية، والتي تضم أيضا الأردن ونيبال وتايوان.

وتتساوى أربعة منتخبات برصيد ثلاث نقاط في الترتيب، اذ تحتل الكويت المركز الأول (من مباراتين) أمام أستراليا (مباراة واحدة) والأردن (مباراة واحدة) ونيبال (مباراتين)، وتايوان الأخيرة من دون نقاط (مباراتين).

ومثلت المواجهة أما أستراليا الظهور الثاني لـ"الأزرق" بعد الأول ضمن التصفيات نفسها أمام نيبال (7-صفر)، بعد غياب عن منافسات البطولات الدولية دام نحو أربعة أعوام على خلفية قرار الاتحاد الدولي (فيفا) إيقاف المشاركات الخارجية للمنتخب والأندية المحلية.

وقال يوزاك الذي ارتبط بالاتحاد الكويتي منذ تموز/يوليو 2018، بعيد المباراة أمام أستراليا إنه يتحمل شخصيا مسؤولية الخسارة "باعتبار أن المدرب هو من يختار اللاعبين ويضع الخطة التكتيكية وغيرها".

وبحسب البيان الصادر اليوم، من المقرر أن يعقد الاتحاد اجتماعا في 22 أيلول/سبتمبر لاختيار خلف ليوزاك (46 عاما) في الإدارة الفنية.