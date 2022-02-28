يأتي هذا القرار على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وسيكون أول المتأثرين به هو المنتخب الروسي الأول الذي كان يستعد لاستقبال بولندا على ملعبه ضمن الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

كما لن يتمكن فريق سبارتاك موسكو بذلك من خوض مواجهاتي الدور ثمن النهائي في مسابقة الدوري الأوروبي إذ كان من المقرر أن يلعب ضد لايبزيغ الألماني.

وكانت روسيا تنتظرها مواجهة على أرضها أمام بولندا في الرابع والعشرين من آذار/مارس على أن يواجه الفائز المتأهل من مواجهة السويد وجمهورية التشيك على بطاقة التأهل لمونديال قطر.

وأعلنت اتحادات كرة القدم في بولندا وجمهورية التشيك والسويد رفضها القاطع لمواجهة روسيا في أي مكان، وذلك رداً على القرار الأول من الفيفا بأن تقام مباريات روسيا البيتية على أرض محايدة.

وكانت العديد من الاتحاد الأوروبية لكرة القدم في مقدمتها الاتحاد الإنكليزي انضمت إلى اتحادات بولندا والتشيك والسويد في رفضها مواجهة منتخب روسيا تحت أي مسمى في أي منافسة أو بطولة كروية.



