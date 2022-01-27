عزّزت الإمارات مركزها الثالث في المجموعة الأولى من الدور الثالث الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™، بفوزها على ضيفتها سوريا 2-صفر الخميس في دبي في الجولة السابعة.

وسجل كايو كانيدو (43) ويحيى الغساني (73) هدفي الإمارات.

ورفع "الأبيض" رصيده إلى 9 نقاط وبفارق 4 نقاط عن لبنان الرابع الذي خسر على أرضه صفر-1 أمام كوريا الجنوبية، و5 عن العراق الخاسر أمام مضيفه الإيراني صفر-1 أيضاً، فيما بقيت سوريا في المركز السادس الأخير برصيد نقطتين.

ومع ضمان إيران التأهل رسميا إلى النهائيات واقتراب كوريا الجنوبية من حسم المركز الثاني، أصبح الصراع على المركز الثالث المؤهل لخوض ملحق آسيوي وآخر عالمي هو هدف منتخبات المجموعة الأخرى.