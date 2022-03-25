واستفاد المنتخب الإكوادوري من هزيمة كل من بيرو أمام أوروغواي (1-0) وتشيلي أمام البرازيل (4-0).

وتناوب على تسجيل أهداف الفائز كل من روبرت موراليس (10) وبييرو هينكابيي (خطأ في مرمى منتخب بلاده 45+6) وميغيل ألميرون (54).

في المقابل وقّع جوردي كايسيدو هدف الخاسر من ركلة جزاء (85).

وتموقع المنتخب الإكوادوري في المركز الثالث برصيد 25 نقطة في حين حلّ نظيره الباراغواياني في المرتبة الثامنة برصيد 16 نقطة.

وهي المرة الرابعة التي تبلغ فيها الإكوادور النهائيات المونديالية بعد سنوات 2002 و2006 و2014.

وتعدّ نسخة ألمانيا عام 2006 المشاركة الأبرز لمنتخب "لا تريكولور" عندما بلغ الدور ثمن النهائي ليخسر أمام إنكلترا بهدف نظيف.