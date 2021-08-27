

وفيما يلي يلي التشكيلة:

- حراسة المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي)، ألكسندر أوكيجة (ميتز الفرنسي)، عبد الرحمن المجادل (أولمبيك المدية)

- الدفاع: مهدي زفان (كريليا سوفيتوف الروسي)، حسين بن عيادة (النجم الساحلي التونسي)، نوفل خاسف (تونديلا البرتغالي)، رامي بن سبعيني (مونشنغلادباخ الألماني)، رضا حلايمية (بيرشكوت البلجيكي)، جمال بلعمري (قطر القطري)، عيسى ماندي (فياريال الإسباني)، أحمد توبة (فالفيك الهولندي)

- الوسط: إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)، آدم زرقان (شارلروا البلجيكي)، رامز زروقي (تفنتي الهولندي)، سفيان فيغولي (غلطة سراي التركي)، هاريس بلقبلة (بريست الفرنسي)، هشام بوداوي (نيس الفرنسي)

- الهجوم: إسلام سليماني (ليون الفرنسي)، بغداد بونجاح (السد القطري)، أندي ديلور (مونبليييه)، رياض محرز (مانشستر سيتي الإنكليزي)، يوسف بلايلي (قطر القطري)، رشيد غزال (بشيكتاش التركي)، سعيد بن رحمة (ويست هام الإنكليزي)