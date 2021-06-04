

وسجل نجم نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي هدف التقدم للأرجنتين (23 من ركلة جزاء)، فيما أدرك ألكسيس سانشيز التعادل للضيوف في الدقيقة 36.

وبهذا التعادل في أول مباراة للأرجنتين بعد وفاة الأسطورة دييغو مارادونا، فشل "ألبيسلستي" في خطف المركز الأول في المجموعة وبقي ثانياً مع 11 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن البرازيل التي تواجه الإكوادور فجر السبت، فيما بقيت تشيلي في المركز السابع مع خمس نقاط.

وشكّل ميسي خطراً في مناسبات عدّة على مرمى تشيلي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياغو دل إستيرو" في شمال الأرجنتين، خصوصاً من الكرات الثابتة.

وجاء الهدف الأول في المباراة عن طريق "البرغوث"، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب التانغو إثر التحقق من تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) التي أظهرت تدخلاً من غييرمو ماريبان على لاوتارو مارتينيز، فحوّلها ميسي بنجاح في المرمى (23).

وكان حارس تشيلي كلاوديو برافو في المرصاد لفرصتين خطيرتين من ميسي (45+1 و80)، كما صدّ تسديدة قويّة من نجم برشلونة في الدقيقة 87.

وأظهرت الحلول الفردية لدى ميسي الصعوبات التي يواجهها الأخير بالاندماج جيداً في التشكيلة مع لوتارو مارتينيز وآنخل دي ماريا.

وقال ميسي بعد المباراة إن "دينامية الفريق جيدة، لم يكن من السهل العودة بعد فترة طويلة. لقد مرّ وقت طويل منذ أن اجتمعنا، لم نخض مباريات تأهيلية".

وأعرب قائد المنتخب عن أسفه لعدم تمكنه من تكريم مارادونا الذي توفي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قائلاً "كانت مباراة خاصة جدًا لأنها كانت الأولى من دون دييغو. فهو وإن لم يكن موجودا في الملعب، كان حاضراً بطريقة ما مع التشكيلة".

وقبيل انطلاق المباراة، وخلال عزف النشيدين الوطنيين للمنتخبين، ارتدى لاعبو الأرجنتين قمصاناً عليها وجه بطل العالم 1986.

وأدرك سانشيز التعادل لتشيلي (36) إثر تمريرة من غاري ميديل.

وقال بعد المباراة "كنت بحاجة إلى هدف ضد الأرجنتين، لم أسجل أمامهم من قبل وهذا يجعلني سعيداً جداً".

وخاض لاعبو تشيلي المباراة بغياب أرتورو فيدال الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وفي مباراة أخرى، فازت كولومبيا على البيرو بثلاثية نظيفة، سجلها ييري مينا (40)، ماتيوس أوريبي (49)، ولويس دياز (55).

كما تعادلت أوروغواي مع باراغواي سلباً.