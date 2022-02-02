ووقع على هدف منتخب التانغو مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز 29، حيث استغل خطأ دفاعياً وسدد بقوة خلال اللعب من منتصف منطقة الجزاء.

وتتأهل أول أربعة منتخبات بشكل مباشر إلى كأس العالم في قطر، ويخوض خامس الترتيب مواجهة فاصلة ضد منتخب من التصفيات السيوية.

رصيد الأرجنتين المتأهلة سلفاً إلى المونديال صار 35 نقطة في المركز الثاني، أما كولومبيا فتجمد رصيدها عند النقطة 17 في المركز السابع.

وعززت الأرجنتين سجلها الخالي من الهزيمة في 29 مباراة متتالية.

وخاضت الأرجنتين مباراتها بدون نجمها الأسطوري لونيل ميسي.



