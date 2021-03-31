

أحرز ستيفانو سينسي وتشيرو إيموبيلي هدفين ليقودا إيطاليا للفوز 2-صفر خارج أرضها على ليتوانيا الأربعاء، ليحقق فريق المدرب روبرتو مانشيني ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات بالمجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ورفعت بطلة العالم أربع مرات رصيدها إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة أمام سويسرا (6 نقاط) التي لم تلعب اليوم، مقابل نقطة لكل من بلغاريا وأيرلندا الشمالية اللتين تعادلتا سلبًا فيما تتذيل ليتوانيا من دون رصيد من مباراتين.

ودخل الـ"أتزوري" المواجهة بعدما عاد الأحد بفوز مستحق على مضيفته بلغاريا 2-صفر، بعد أول على أيرلندا الشمالية بالنتيجة ذاتها.

وهو الفوز الحادي والعشرين للـ"أتزوري" بقيادة مدربه روبرتو مانشيني مقابل سبعة تعادلات وخسارتين، إضافة إلى أنها المباراة الخامسة والعشرين توالياً من دون هزيمة لمانشيني، ليعادل بذلك رقم مارتشيلو ليبي الفائز بكأس العالم 2006.

ودفع مانشيني بتشكيلة أساسية مغايرة كليًا عن التي بدأت المواجهة أمام بلغاريا حيث أبقى فقط على الحارس جانلويجي دوناروما، فيما افتقد لخدمات لاعب الوسط ماركو فيراتي المصاب والمدافع أليساندرو فلورنتسي المرهق.

وفرض المنتخب الأزرق هيمنته على مجريات اللقاء إلا أنه لم يتمكن من هز الشباك في الشوط الأول.

ودفع مانشيني بفيديريكو كييزا وستيفانو سينسي مطلع الشوط الثاني ولم ينتظر الأخير سوى دقيقتين لهز الشباك بتسديدة من خارج المنطقة (48).

وساهم البديل الآخر نيكولو باريلا في الهدف الثاني بعدما تحصل على ركلة جزاء إثر عرقلة من البديل أيضًا دوناتاس كازلاوسكاس، ترجمها مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي بنجاح (90+4).

الدنمارك تواصل الريادة

واصل المنتخب الدنماركي سلسلة نتائجه الإيجابية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ بفوزه على مضيفه النمساوي برباعية نظيفة.

وضمن ذات المجموعة حققت اسكتلندا فوزاً كبيرً على جزر فارو بأربعة أهداف نظيفة.

ورفعت الدنمارك رصيدها إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة السادسة بفارق أربع نقاط عن اسكتلندا الثانية.