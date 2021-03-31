متابعة : محمد أنور قلمامي

وسجّل هاري كاين (19 من ركلة جزاء) وهاري ماغواير (85) هدفي إنكلترا في حين وقّع جاكوب مودر (58) هدف بولندا الوحيد.

ورفع منتخب "الأسود الثلاثة" الذي حقق العلامة الكاملة رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة التاسعة أمام المجر (7 نقاط) الفائزة على مضيفتها أندورا 4-1، وألبانيا (6) التي تفوقت على سان مارينو 2-صفر، فيما تجمّد رصيد بولندا عند أربع نقاط في المركز الرابع.

وغاب ليفاندوفسكي عن المباراة بعد أن تعرّض لالتواء في ركبته اليمنى سيبعده لمدة أربعة أسابيع عن الملاعب، ليتخلّف بالتالي عن مباراتي فريقه بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا ضد وصيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، إضافة إلى المواجهة الهامة ضد لايبزيغ ثاني البوندسليغا نهاية الأسبوع الحالي في الدوري.

وتعرّض أفضل لاعب في العالم لعام 2020 للإصابة خلال مباراة فريقه ضد أندورا الأحد، بعدما سجل هدفين من ثلاثية نظيفة لفريقه، قبل أن يخرج في الدقيقة 63.

أحداث المواجهة

نهاية الموقعة المثيرة بفوز إنكلترا على بولندا 2-1.

محاولات بولندية لتعديل الكفّة واستبسال إنكليزي للخروج بنقاط المباراة.

الدقيقة 85: هاري ماغواير يعيد التقدّم للإنكليز بتوقيعه على الهدف الثاني من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

تغيير ثالث في تشكيلة بولندا بدخول لاعب الوسط الدفاعي رافال أوغستينياك مكان المهاجم كشيشتوف بيونتيك. يبدو أن باولو سوزا يفكر في الحفاظ على النتيجة !

على عكس مجريات الشوط الأول الذي سيطرت عليه إنكلترا بشكل شبه مطلق فإن الفترة الثانية تميزّت بالندية والهجمات المتبادلة بين المنتخبين.

المنتخب الإنكليزي يحاول استعادة التركيز وحبك الهجمات المنظمة بالاعتماد دائماً على الثنائي كاين وسترلينغ.

الدقيقة 69: فودن ينفرد بالحارس البولندي لكن تسديدته ضعيفة.

تحسّن ملحوظ لأداء الضيوف بعد التغييرات الحاصلة وهدف التعادل، انطلاقة جديدة للمباراة المثيرة !

الدقيقة 58: جاكوب مودر يعادل الكفة للبولنديين بعد خطأ دفاعي فادح من جون ستونز الذي أساء إبعاد الكرة من منطقة منتخب بلاده.

المدرب البرتغالي للمنتخب البولندي باولو سوزا يقحم الثنائي أركاديوش ميليك وكاميل يوشفياك بدلاً عن كارول شفيدرسكي وميخال هيليك أملاً في إعطاء دفعة لخط هجوم "النسور".

لا جديد يذكر ! بداية الشوط الثاني شبيهة بالفترة الأولى، سيطرة إنكليزية وتقوقع بولندي في المناطق الخلفية.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدّم إنكليزي مستحق (1-0) بالنظر إلى ما قدّمه زملاء هاري كاين من مجهودات، في المقابل مردود باهت للضيوف !

تعامل ذكي لفريق المدرب غاريث ساوثغيت مع مجريات اللقاء من خلال الاحتفاظ بالكرة ومحاولة استدراج المنتخب البولندي الذي لا يزال متحفظاً رغم تخلفه بهدف.

المنتخب البولندي لاح عاجزا عن ردّ الفعل والخروج من منطقته لتهديد دفاع إنكلترا، يبدو أنّ غياب نجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي عن تشكيلة منتخب "النسور" أفقدها العمق الهجومي والخطورة المعهودة.

الدقيقة 31: هاري كاين يظهر من جديد ! حارس مرمى بولندا تشيسني يتصدّى لتسديدة مهاجم توتنهام القوية ببراعة.

محاولتان من رحيم سترلينغ (28) و(30) أخطر عناصر منتخب "الأسود الثلاثة" لكن الدفاع البولندي تدخّل بنجاح وأبعد الخطر

الدقيقة 19: هاري كاين يمارس هوايته في تسجيل ركلات الترجيح ويمنح إنكلترا التقدّم 1-0 أمام بولندا.

الدقيقة 18: توغّل سريع من رحيم سترلينغ داخل منطقة الجزاء يثمر ركلة جزاء ! مدافع بولندا ميخال هيليك ارتكب خطأ واضحاً على جناح مانشستر سيتي ليعلن الحكم الهولندي بيورن كويبرس عن ركلة جزاء للمنتخب الإنكليزي.

استحواذ إنكليزي على الكرة وسيطرة شبه مطلقة على مجريات اللقاء إلى حد الآن لكن دون تجسيم.

الدقيقة 8 : أولى الفرص في المباراة إثر عرضية من بن تشلويل لكن رأسية فيل فودن تمرّ عالية فوق مرمى حارس بولندا "تشيسني".

فترة جس نبض بين المنتخبين ولا وجود لفرص تذكر.

صافرة بداية المواجهة المرتقبة بين إنكلترا وبولندا على ملعب "ويمبلي" الشهير يطلقها الحكم الدولي الهولندي بيورن كويبرس.

المنتخب الإنكليزي يخوض المواجهة وفي جعبته فوزان على كل من سان مارينو (5-0) وألبانيا (2-0).

أما بولندا فقد حققت تعادلاً مع المجر 3-3 في مستهل مبارياتها في المجموعة التاسعة ثمّ انتصرت على أندورا بثلاثية نظيفة.

تشكيلة إنكلترا

تشكيلة بولندا