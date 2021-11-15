وبهذا الفوز تصدرت إنكلترا ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 26 نقطة بفارق 6 نقاط عن بولندا الثانية التي خسرت على أرضها أمام المجر 1-2، وستخوض الملحق المؤهل إلى النهائيات.

تناوب على تسجيل الأهداف كل من هاري ماغواير (6) وفيليبو فابري (15 بالخطأ في مرمى فريقه) وهاري كاين (27 و32 و39 و42) وإيميل سميث روي (58) وتيرون مينغس (69) وتامي أبراهام (78) و بوكايو ساكا (79).

أرقام قياسية بالجملة لكاين



وضرب كاين أكثر من عصفور بحجر واحد، فانفرد بالرقم القياسي الانكليزي لأكبر عدد من الأهداف في عام واحد (2021) بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفاً.

وكان كاين سجل قبل هذه المباراة 12 هدفاً في عام واحد (2021)، معادلاً ما سجله في عام 2019، ومتقاسماً الرقم القياسي للمنتخب الانكليزي مع جورج هيلسدون من تشيلسي (1908) وديكسي دين (1927).

كما بات كاين أوّل لاعب منذ ديكسي دين يسجل ثلاثية أو أكثر في مباراتين متتاليتين للمنتخب الانكليزي بعدما كان سجل "هاتريك" من خماسية فريقه أمام ألبانيا في الجولة السابقة، وأوّل لاعب انكليزي يحقق "سوبر هاتريك" في مباراة واحدة منذ إيان رايت أمام سان مارينو بالذات في عام 1993.

ورفع هداف توتنهام الذي غادر الملعب في الدقيقة 63، رصيده إلى 48 هدفاً دولياً بقميص بلاده، معادلاً هداف مونديال المكسيك غاري لينيكر في المركز الثالث، وبات على بُعد هدف من بوبي تشارلتون (49) وأربعة من واين روني متصدر الهدافين (52).

ويتأهل الى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقاً فاصلاً بينها بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن القارة العجوز.

وخلافاً للنظام القديم، لن يقام الملحق الفاصل بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 آذار/مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 آذار/مارس المقبل) يتأهل الفائز فيها إلى المونديال (ثلاثة مسارات=ثلاثة منتخبات متأهلة عن كل مسار).