إنريكي: "هدفنا بلوغ كأس العالم FIFA قطر 2022™" من قبل beIN SPORTS December 8, 2020 17:57 أكد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم أن قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™جاءت طبيعية مشددا على أن هدف فريقه هو التأهل إلى نهائيات البطولة العالمية. AFP مقابلات مونديال قطر تصفيات كأس العالم منتخب إسبانيا لويس إنريكي كأس العالم FIFA قطر 2022™ السابق إنفانتينو: "قطر مستعدة وأدعوكم اقرأ التالي ديشان يمتدح منتخبي أوكرانيا وف اقرأ -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة ديشان يمتدح منتخبي أوكرانيا وفنلندا 0:56 دقيقة باخ يتحدّث عن تقليص عدد الألعاب في أولمبياد طوكيو 0:41 دقيقة جيمس وديفيس ينضمان إلى تدريبات لوس أنجليس ليكرز 1:49 دقيقة نتاج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق 3:17 دقيقة مواجهة برشلونة ويوفنتوس بالأرقام 3:22 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 10 1:41 دقيقة سان جيرمان للعبور ومعركة بين يونايتد ولايبزيغ 4:33 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 4:22 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 11 4:08 دقيقة دوري أبطال أوروبا: ميسي - رونالدو المواجهة تتجدد