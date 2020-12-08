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دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

إنريكي: "هدفنا بلوغ كأس العالم FIFA قطر 2022™"

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أكد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم أن قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™جاءت طبيعية مشددا على أن هدف فريقه هو التأهل إلى نهائيات البطولة العالمية.

AFP
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