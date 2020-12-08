إنريكي: "هدفنا بلوغ كأس العالم FIFA قطر 2022™"

من قبل beIN SPORTS December 8, 2020 17:57 أكد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم أن قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™جاءت طبيعية مشددا على أن هدف فريقه هو التأهل إلى نهائيات البطولة العالمية.