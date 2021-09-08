وسجل بابلو فورنالس (32) وفيران توريس (89) الهدفين.

وهو الفوز الثاني على التوالي لإسبانيا بعد خسارتها أمام السويد في الجولة الرابعة فعززت موقعها في صدارة المجموعة، برصيد 13 نقطة بفارق أربع نقاط أمام مطاردتها المباشرة السويد التي منيت بخسارتها الأولى في التصفيات عندما سقطت أمام مضيفتها اليونان 1-2.

وعانت إسبانيا الأمرين لتحقيق الفوز رغم سيطرتها على المجريات، وكادت شباكها تستقبل هدفًا ضد مجريات اللعب عندما سدد راشاني كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن للحارس أوناي سيمون (15).

وانتظرت إسبانيا الدقيقة 32 لترجمة سيطرتها المطلقة إلى هدف عندما استغل مهاجم وست هام يونايتد الإنكليزي فورنالس كرة من مهاجم يوفنتوس الإيطالي ألفارو موراتا داخل المنطقة فسددها قوية بيسراه داخل المرمى.

وواصلت إسبانيا أفضليتها دون فعالية حتى الدقيقة 89 عندما طمأنها مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي توريس بتسديدة قوية من حافة المنطقة.

وفي المجموعة ذاتها، أنعشت اليونان آمالها أقله في المنافسة على المركز الثاني عندما ألحقت بالسويد الخسارة الأولى في التصفيات 2-1 وأسدت خدمة إلى إسبانيا.

وسجل أناستاسيوس باكاسيتاس (62) وفانغيليس بافليديس (78) هدفي اليونان، ومهاجم الاتفاق السعودي روبن كوايسون (80) هدف السويد.

وتجمد رصيد السويد عند تسع نقاط من أربع مباريات، فيما رفعت اليونان رصيدها إلى ست نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين امام كوسوفو.

وتضم المجموعة جورجيا صاحبة المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.

