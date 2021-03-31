وسجل داني أولمو (34) وفيران توريس (36) والبديل جيرارد مورينو (75) ثلاثية إسبانيا فيما سجل بيسار حليمي هدف كوسوفو الوحيد (70).

وكان منتخب "لا روخا" أفلت في مباراته الأخيرة من فخ مضيفه الجورجي وقلب تخلفه إلى فوز قاتل 2-1 في تبيليسي، بعد تعثر مفاجئ مع اليونان 1-1 في الجولة الأولى، وبات في المركز الأول برصيد 7 نقاط من 3 مباريات أمام السويد (6 نقاط من مباراتين) في حين تحتل اليونان التي تعادلت مع ضيفتها جورجيا (1-1) اليوم المركز الثالث (نقطتان من مباراتين) ثم جورجيا في المركز الرابع (نقطة من 3 مباريات) وأخيراً كوسوفو من دون نقاط.